Аптеки ХМАО понудят оперативно обеспечить наличие противовирусных лекарств

В ближайшее время аптечные организации Югры обязаны будут обеспечить наличие препаратов от ОРВИ и гриппа. На отсутствие лекарств уже несколько дней жалуются жители округа. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила губернатор Наталья Комарова.

Глава региона объяснила отсутствие необходимых препаратов задержками их поставок.

«Югорчане сообщают о трудностях приобретения препаратов для лечения ОРВИ, гриппа, жизненно важных лекарств в аптечных сетях региона. По информации Здравнадзора Югры, действительно, такие препараты не всегда можно найти в аптеках. Основная причина – задержка поставок, ведения федеральной системы маркировки лекарств. В этой связи, Министерством промышленности и торговли РФ принято решение о том, что система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим, что позволит аптечным организациям продавать их без задержки. Поручаю рабочей группе Оперативного штаба по медицинскому, противоэпидемическому и социальному обеспечению понудить аптечные организации оперативно обеспечить наличие лекарственных препаратами, а также наличие резервов этих препаратов в аптечных пунктах», – сказала губернатор.

Кроме того, от департамента здравоохранения ждут предложений по обеспечению лекарственными препаратами для лечения заболевания вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями за счет средств бюджета автономного округа.