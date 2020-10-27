В Югре сотрудник МЧС обманул работодателя и страховую на 300 тысяч рублей

Одного из руководителей пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Югре подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. 36-летний мужчина решил получить от страховой крупную сумму денег за ремонт автомобиля, который не был сделан.

«Для незаконного личного обогащения получил от представителя сервисного центра, в котором по направлению страховой компании необходимо было произвести ремонт служебного автомобиля после ДТП, денежные средства в сумме более 300 000 рублей, перечисленные страховой компанией за ремонт. При этом фактически ремонт автомобиля ни в сервисном центре, определенном страховщиком, ни в ином месте не произведен, а полученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве уточнили, что преступные действия выявлены полицейскими при содействии Главного управления собственной безопасности МЧС России.