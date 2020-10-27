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​Умер Антон Кульш

Юный когалымчанин Антон Кульш скончался от онкологического заболевания

​Умер Антон Кульш
Фото: vk.com/anton_kulsh86

Житель Когалыма Антон Кульш, долгое время боровшийся с онкологическим заболеванием, умер: об этом сообщили его родственники на странице «ВКонтакте».

«Вчера 26.10, в 21.05, сердце Антона остановилось, — написали они. — Антошечка под крылом у Бога».

Напомним, что югорчане долгое время собирали средства на лечение Антона — к процессу подключились не только простые жители, но и крупные компании, бизнесмены, знаменитости. К сожалению, это не помогло: в последнее время Антон находился в тяжелом состоянии, о чем рассказывала его мама Елена.

Антон Кульш страдал от острого лимфобластного лейкоза с 13 лет. К 15 годам врачам удалось купировать заболевание, он пошел на поправку, однако вскоре начался рецидив, причиной которого стала замена оригинального лекарства на его аналог. Понадобилась дорогостоящая терапия, которая была доступна в одной из клиник Барселоны — собственно, на это лечение и собирали средства жители Югры.

«Все собранные средства будут переданы на спасение жизней знакомых Антону деток после похорон, которые будут в Когалыме, — отмечают родственники когалымчанина. — Дату и время сообщим позже».

Антону было 17 лет.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 909, комментариев: 2
Комментарии:
Светлана Могилдан
не нравится
Сегодня в 12:10
Не могу пройти мимо. Пропустила эту историю через себя. С начала лета активно следила за судьбой Антона, постоянно читала новости, которые выкладывали в Инстаграме волонтеры, принимала личное участие в сборе денег, делала репосты на своей странице с просьбой о материальной поддержке парня и его семьи... Верила, что общими усилиями мы поможем ему выкарабкаться... Очень жаль, что чуда не произошло. И слова даже не подбираются.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:26
Жаль парня! Молодой.....
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