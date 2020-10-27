Юный когалымчанин Антон Кульш скончался от онкологического заболевания

Житель Когалыма Антон Кульш, долгое время боровшийся с онкологическим заболеванием, умер: об этом сообщили его родственники на странице «ВКонтакте».

«Вчера 26.10, в 21.05, сердце Антона остановилось, — написали они. — Антошечка под крылом у Бога».

Напомним, что югорчане долгое время собирали средства на лечение Антона — к процессу подключились не только простые жители, но и крупные компании, бизнесмены, знаменитости. К сожалению, это не помогло: в последнее время Антон находился в тяжелом состоянии, о чем рассказывала его мама Елена.

Антон Кульш страдал от острого лимфобластного лейкоза с 13 лет. К 15 годам врачам удалось купировать заболевание, он пошел на поправку, однако вскоре начался рецидив, причиной которого стала замена оригинального лекарства на его аналог. Понадобилась дорогостоящая терапия, которая была доступна в одной из клиник Барселоны — собственно, на это лечение и собирали средства жители Югры.

«Все собранные средства будут переданы на спасение жизней знакомых Антону деток после похорон, которые будут в Когалыме, — отмечают родственники когалымчанина. — Дату и время сообщим позже».

Антону было 17 лет.