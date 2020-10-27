В Югре не осталось муниципалитетов, где ни один из пациентов не умер от COVID-19

В Югре не осталось муниципалитетов, в которых бы никто не скончался от коронавируса. Это следует из сводки регионального оперативного штаба, опубликованной 26 октября.

Дольше всего держались Урай и Березовский район – данные по умершим в этих муниципалитетах появились вчера. Также какое-то время среди городов, где никто не погиб от коронавируса, держался Югорск, однако 23 октября ситуация изменилась не в лучшую сторону.

фото: Оперативный штаб Югры

Лидерами по количеству погибших остаются Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Меньшее количество летальных исходов также фиксируется в Белоярском Кондинском, Нижневартовском районах и Покачах.

Напомним, что за сутки в округе коронавирус подтвердился у 194 человек. Всего за весь период пандемии лечение проходил 27 481 югорчанин. 232 жителя региона не смогли пережить болезнь.