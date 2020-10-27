В Югре растет число умерших от коронавируса пациентов

Три югорчанина не смогли пережить коронавирус. Таким образом, число умерших пациентов, которые проходили лечение от этой болезни, выросло до 232 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне COVID-19 выявили у 194 жителей округа. Состояние 117 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 104 человека, за весь период пандемии – 23 599 югорчан.

Больше всего инфицированных выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Белоярском районе и Лангепасе.