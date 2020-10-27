В Югре продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом

За минувший день в Югре выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии 27 481 жителя региона перенесли болезнь. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 28;

Ханты-Мансийск – 24;

Нижневартовск – 16;

Когалым – 13;

Нефтеюганск – 12;

Югорск – 12;

Советский район – 10;

Сургутский район – 10;

Октябрьский район – 7;

Урай – 7;

Кондинский район – 7;

Радужный – 6;

Мегион – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Нягань – 6;

Ханты-Мансийский район – 5;

Нижневартовский район – 5;

Березовский район – 4;

Покачи – 4;

Белоярский район – 3;

Лангепас – 3.

«На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 164 случаях. По 30 контакты уточняются. Состояние 117 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.