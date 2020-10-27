В Югре продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом

За минувший день в Югре выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии 27 481 жителя региона перенесли болезнь. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 28;
- Ханты-Мансийск – 24;
- Нижневартовск – 16;
- Когалым – 13;
- Нефтеюганск – 12;
- Югорск – 12;
- Советский район – 10;
- Сургутский район – 10;
- Октябрьский район – 7;
- Урай – 7;
- Кондинский район – 7;
- Радужный – 6;
- Мегион – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Нягань – 6;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Березовский район – 4;
- Покачи – 4;
- Белоярский район – 3;
- Лангепас – 3.
«На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 164 случаях. По 30 контакты уточняются. Состояние 117 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.