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Три кандидата на должность директора департамента спорта Югры не прошли отбор

Только 12 из 15 кандидатов будут бороться за место главы департамента спорта Югры

Три кандидата на должность директора департамента спорта Югры не прошли отбор
фото: pixabay.com

В Югре утвердили возможных кандидатов на должность директора окружного департамента физической культуры и спорта. Подходящими оказались только 12 претендентов, три не соответствовали необходимым требованиям.

Таким образом, за место главы Депспорта смогут побороться:

  • Бятиков Алексей (г. Пыть-Ях);
  • Гафаров Антон (г. Ханты-Мансийск);
  • Грязных Андрей (г. Курган);
  • Ищенко Александр (г. Нижневартовск);
  • Конух Софья (г. Ханты-Мансийск);
  • Кузнецова Анастасия (г. Ханты-Мансийск);
  • Солдатенков Филипп (г. Сургут);
  • Талипова Луиза (п. Салым Нефтеюганского района);
  • Толканов Константин (г. Сургут);
  • Шинкарев Михаил (г. Кирово-Чепецк);
  • Щепотьев Артем (г. Сургут);
  • Ярошенко Дмитрий (г. Ханты-Мансийск).

«До 2 ноября претендентам предстоит пройти общественную оценку личностного и профессионального потенциала путем тестирования, а с 3 ноября пройдет конференция с представителями профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, кандидаты станут участниками теледебатов, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту», – рассказали в пресс-центре правительства Югры.

Напомним, что самые лучшие претенденты, которые пройдут все этапы отбора, будут приглашены на собеседование к губернатору региона. С программами кандидатов можно ознакомиться на сайте Депгосслужбы Югры.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 347, комментариев: 0
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