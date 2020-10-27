Только 12 из 15 кандидатов будут бороться за место главы департамента спорта Югры

В Югре утвердили возможных кандидатов на должность директора окружного департамента физической культуры и спорта. Подходящими оказались только 12 претендентов, три не соответствовали необходимым требованиям.

Таким образом, за место главы Депспорта смогут побороться:

Бятиков Алексей (г. Пыть-Ях);

(г. Пыть-Ях); Гафаров Антон (г. Ханты-Мансийск);

(г. Ханты-Мансийск); Грязных Андрей (г. Курган);

(г. Курган); Ищенко Александр (г. Нижневартовск);

(г. Нижневартовск); Конух Софья (г. Ханты-Мансийск);

(г. Ханты-Мансийск); Кузнецова Анастасия (г. Ханты-Мансийск);

(г. Ханты-Мансийск); Солдатенков Филипп (г. Сургут);

(г. Сургут); Талипова Луиза (п. Салым Нефтеюганского района);

(п. Салым Нефтеюганского района); Толканов Константин (г. Сургут);

(г. Сургут); Шинкарев Михаил (г. Кирово-Чепецк);

(г. Кирово-Чепецк); Щепотьев Артем (г. Сургут);

(г. Сургут); Ярошенко Дмитрий (г. Ханты-Мансийск).

«До 2 ноября претендентам предстоит пройти общественную оценку личностного и профессионального потенциала путем тестирования, а с 3 ноября пройдет конференция с представителями профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, кандидаты станут участниками теледебатов, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту», – рассказали в пресс-центре правительства Югры.

Напомним, что самые лучшие претенденты, которые пройдут все этапы отбора, будут приглашены на собеседование к губернатору региона. С программами кандидатов можно ознакомиться на сайте Депгосслужбы Югры.