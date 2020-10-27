Только 12 из 15 кандидатов будут бороться за место главы департамента спорта Югры

В Югре утвердили возможных кандидатов на должность директора окружного департамента физической культуры и спорта. Подходящими оказались только 12 претендентов, три не соответствовали необходимым требованиям.
Таким образом, за место главы Депспорта смогут побороться:
- Бятиков Алексей (г. Пыть-Ях);
- Гафаров Антон (г. Ханты-Мансийск);
- Грязных Андрей (г. Курган);
- Ищенко Александр (г. Нижневартовск);
- Конух Софья (г. Ханты-Мансийск);
- Кузнецова Анастасия (г. Ханты-Мансийск);
- Солдатенков Филипп (г. Сургут);
- Талипова Луиза (п. Салым Нефтеюганского района);
- Толканов Константин (г. Сургут);
- Шинкарев Михаил (г. Кирово-Чепецк);
- Щепотьев Артем (г. Сургут);
- Ярошенко Дмитрий (г. Ханты-Мансийск).
«До 2 ноября претендентам предстоит пройти общественную оценку личностного и профессионального потенциала путем тестирования, а с 3 ноября пройдет конференция с представителями профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, кандидаты станут участниками теледебатов, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту», – рассказали в пресс-центре правительства Югры.
Напомним, что самые лучшие претенденты, которые пройдут все этапы отбора, будут приглашены на собеседование к губернатору региона. С программами кандидатов можно ознакомиться на сайте Депгосслужбы Югры.