Автоледи из Югры вылетела в кювет и врезалась в деревья

В Югре автоледи вылетела на «Хендае» с проезжей части и врезалась в деревья. Несколько растений оказались повреждены, сама женщина также получила травмы. Инцидент произошел накануне, 26 октября.

«В 06:25 в районе 2 км на подъезде к поселку Высокий 35-летняя девушка, управляя автомобилем Хендай Солярис, допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на деревья», – рассказали в пресс-службе ГИБДД округа.

Ранее подобный случай уже происходил в районе Сургута: пьяная горожанка не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в деревья. В ДТП пострадал ребенок.