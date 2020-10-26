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​Экологический фестиваль «Спасти и сохранить» из-за коронавируса стал еще доступнее

Телефестиваль «Спасти и сохранить» в этом году проходит онлайн и открыт для всех

​Экологический фестиваль «Спасти и сохранить» из-за коронавируса стал еще доступнее
Фото ecofest-ugra.ru

Сегодня, 26 октября, стартовал телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Он будет продолжаться до 28 октября включительно. В этом году из-за коронавирусных ограничений он проходит в режиме онлайн, и на этом фоне даже стал более доступным – вся программа, включая фильмы (380 картин из 37 стран!), мастер-классы, круглые столы – открыты для всех желающих.

«В этом году фестиваль проводится в новом формате, выходит в цифровое пространство, где нет границ: «Спасти и сохранить» расположился в одном из приложений для конференций, выставок и других событий, доступном в глобальных маркетах. Это позволяет стать участником форума, находясь в любой точке планеты», – написала по этому поводу губернатор Наталья Комарова.

Открытие фестиваля уже состоялось, впереди – очень богатая программа. Мастер-классы про анимацию и режиссуре, лектории об авторском праве, истории кино, развитии креативности, опыте производства документальных фильмов, непосредственно показ картин, участвующих в фестивале – желающим погрузиться в «Спасти и сохранить» хватит активностей на ближайшие дни. Подробно посмотреть на программу можно на официальном сайтеhttp://ecofest-ugra.ru/ или в группе https://vk.com/gtrk_ugoria, а также в специально созданном мобильном приложении.

Напомним, что экологический фестиваль «Спасти и сохранить» был учрежден правительством Югры и компанией ВГТРК.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 322, комментариев: 0
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