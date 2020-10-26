В Сургутском и Нижневартовском районах ввели ограничения на поездки на некоторых дорогах

В Югре ввели ограничения по передвижению на нескольких дорогах. Об этом сообщает окружное отделение ГИБДД со ссылкой на информацию от Управления автомобильных дорог региона.

Таким образом, с сегодняшнего дня будет недоступен проезд всего грузового транспорта и легкового автотранспорта в дневное время суток по понтонной переправе через реку Лямин на автодороге «Лянторский водозабор – Песчаный – Сытомино» в Сургутском районе.

Ограничения скорости будут действовать на участках автомобильной дороги «Югра» Сургут – Нижневартовск» км 142 – км 145, км 38 – км 61 и «Подъезд к деревне Вата».