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​Новый главный полицейский Югры приедет в муниципалитеты без объявления

В подразделениях УМВД ХМАО готовятся к первому рабочему визиту нового начальника - Дамира Сатретдинова

​Новый главный полицейский Югры приедет в муниципалитеты без объявления
Фото: astrakhanfm.ru

Глава УМВД Югры Дамир Сатретдинов в ближайшее время может совершить рабочие поездки в муниципалитеты. Об этом siapress.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

«26 октября новый начальник вышел из отпуска, который брал на время переезда. Ожидается, что в ближайшее время он начнет рабочие поездки в муниципалитеты. Во всяком случае, к ним готовятся», – сказал собеседник агентства.

Однако, судя по всему, новый руководитель предпочитает не анонсировать свои планы. «На данный момент расписания рабочих поездок в муниципалитеты нет», – сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Дамир Сатретдинов 6 октября назначен президентом РФ Владимиром Путиным начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Югре. Однако на заседании оперативного штаба округа на прошлой неделе от ведомства выступал его заместитель Андрей Шабашов. Он, в частности, сообщил о том, что по распоряжению Сатретдинова к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники полиции, пренебрегающие средствами индивидуальной защиты.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 392, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:49
Правильно, что бы не было времени на подготовку. Приехал - проверил. Далее разбор полета...
Пример надо брать ответственным работникам окружной администрации. Приехал неожиданно - проверил, разобрал действия..
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:13
...посадил.
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