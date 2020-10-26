Спасатели заявили о риске ЧС из-за опасной погоды в ХМАО

Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС продлили предупреждение о неблагоприятной погоде на вторник, 27 октября. В регионе ожидается ветер порывами до 16 метров в секунду.

В окружном управлении МЧС уточнили, что опасная погода с сильными снегопадами ожидается преимущественно в южной и западной частях округа.

«Прогнозируемые погодные явления могут спровоцировать происшествия и чрезвычайные ситуации. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность», – предупредили в пресс-службе ведомства.

Снег в округе будет идти до середины недели. Ночные температуры в понедельник и вторник составят -8,-13 ºС, дневные около - 5 ºС. К среде немного потеплеет: ночью -3,-8 °С, днем +1,+6 °С.

При возникновении происшествий необходимо немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что в Сургуте в непогоду на улицы будет выходить 120 единиц дорожной техники. Кроме того, для борьбы с гололедом в городе подготовлено 10,5 тысячи тонн пескосоляной смеси.