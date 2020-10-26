За сутки в круглосуточные кабинеты медпомощи обратились 172 югорчанина

За минувшее воскресенье 172 жителя Сургута и Нижневартовска обратились в круглосуточные кабинеты амбулаторного приема, 117 из них проведена компьютерная томография легких, 27 человек госпитализированы. Статистику озвучил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Решение о развертывании кабинетов круглосуточного приема пациентов с симптомами ОРВИ в поликлиниках № 1, 2 и 4 Сургута и взрослой поликлинике Нижневартовска было принято в конце прошлой недели. В этих же поликлиниках также в круглосуточном режиме выполняются исследования легких на компьютерных томографах.

«За минувшие воскресные сутки в эти четыре кабинета обратились 172 больных, выполнено 117 КТ легких, после приема врача направлены на госпитализацию в ковидные госпитали 27 пациентов. На 26 октября в Югре развернуты 18 ковидных госпиталей, 2657 коек в них. На лечении находятся 1842 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Свободный коечный фонд 815 коек. В отделениях реанимации ковидных госпиталей 147 пациентов. Из них на ИВЛ -106 больных», – написал главный врач региона на личной странице в соцсети.

Медицинские учреждения региона переходят на усиленный режим работы из-за роста числа обращений пациентов с подозрением на COVID-19. За период пандемии новой коронавирусной инфекцией в Югре заразились 27 287 человек, вылечились 23 495, умерли 229.