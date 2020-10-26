В ХМАО с начала года добыча нефти сократилась на десять процентов

С января по сентябрь 2020 года в Югре было добыто 158,9 миллиона тонн нефти. Это на 9,4 процента меньше, чем за такой же период предыдущего года. В сентябре, когда из недр было извлечено 16,6 миллиона тонн ископаемого, годовое сокращение составило 14,6 процента.

За этот же период добыча природного газа сократилась на пять процентов и составила 24423,2 миллиона тонн. Заработок компаний от отгрузки нефти и газа сократился на 41,3 процента и составил 1,4 триллиона рублей.

Такие данные содержатся в материалах Тюменьстата о социально-экономическом положении Югры.

Сокращение добычи нефти регистрируется в Югре уже несколько лет подряд. Ранее окружные власти заявили о намерении добыть дополнительно 23 миллиона тонн нефти до 2030 года.