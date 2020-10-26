Уровень безработицы в Югре признали одним из самых низких в стране

Количество безработных в Югре растет, но в целом ситуация в округе благоприятна: ХМАО попал на последние позиции рейтинга регионов, где уровень безработицы растет высокими темпами.

По сообщению РИА Новости, которое выпустило исследование, основанное на данных Росстата, сейчас в стране увеличилось число субъектов, в которых уровень безработицы превышает показатель 10 процентов: по сравнению с прошлым годом это число выросло более чем вдвое, с шести до тринадцати.

Самыми безработными регионами признаны Ингушетия (здесь от отсутствия занятости страдает почти треть населения), Тыва, Чечня, Северная Осетия, Дагестан.

В среднем по России уровень безработицы составляет 6,3 процента — несмотря на увеличение числа проблемных регионов, этот показатель пока даже ниже, чем годом ранее, на 1,9 процента. Судя по всему, за это следует благодарить регионы, которые оказались в самом низу рейтинга: ЯНАО с самым низким показателем безработицы (всего 2,5 процента), Москву (2,7 процента) и Югру (3,2 процента).

Заметим, однако, что в экономической столице Югры ситуация с безработицей вовсе не такая радужная, как видится из офиса РИА Новости: ранее руководитель городского Центра занятости населения Ирина Мочалова в эфире siapress.ru заявляла, что за первые восемь месяцев 2020 года количество безработных в Сургуте увеличилось в 24 раза. Показатель города — 4,3 процента — выше окружного.

При этом, к слову, для многих потерявших работу есть возможность подзаработать: по словам Мочаловой, подавляющее большинство вакансий, которые сегодня предлагаются в центре, предполагают оплату труда в размере, превышающем 27 тысяч рублей.