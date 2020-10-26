Югорчанка убила гостя и легла спать

В селе Саранпауль задержана 36-летняя местная жительница, которые подозревают в убийстве 20-летнего односельчана. Преступление совершено ночью 18 октября в квартире подозреваемой.

В гости к женщине пришла молодая пара. Застолье переросло в ссору. 20-летний мужчина отчитал хозяйку дома за то, что она неправильно ухаживает за своим супругом, перенесшим инсульт.

«Из-за высказанных нравоучений подозреваемая нанесла гостю удар ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, после чего подозреваемая легла спать. Прибывшие по вызову сожительницы потерпевшего сотрудники полиции обнаружили злоумышленницу спящей с орудием преступления в руке», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

На время следствия подозреваемая заключена под стражу.