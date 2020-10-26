В Югре за сутки умерло три пациента

Накануне из-за коронавируса скончались три пациента из Югры. Таким образом, за весь период пандемии скончалось 229 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 191 югорчанина. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии – 23 495 югорчан.

Больше всего зараженный обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районе.