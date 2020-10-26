Новые случаи заболевания COVID-19 в Югре зафиксированы в 17 муниципалитетах региона

В Югре накануне коронавирусом заразился 191 человек. Таким образом, за весь период пандемии 27 287 жителей региона были инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа:

Сургут – 31;

Ханты-Мансийск – 23;

Нижневартовск – 19;

Югорск – 13;

Когалым – 13;

Урай – 12;

Нягань – 12;

Советский район – 11;

Сургутский район – 11;

Нефтеюганск – 10;

Лангепас – 10;

Кондинский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Нефтеюганский район – 5;

Мегион – 5;

Ханты-Мансийский район – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 144 случаях. По 47 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.