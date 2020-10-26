Новые случаи заболевания COVID-19 в Югре зафиксированы в 17 муниципалитетах региона

В Югре накануне коронавирусом заразился 191 человек. Таким образом, за весь период пандемии 27 287 жителей региона были инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа:
- Сургут – 31;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Нижневартовск – 19;
- Югорск – 13;
- Когалым – 13;
- Урай – 12;
- Нягань – 12;
- Советский район – 11;
- Сургутский район – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Лангепас – 10;
- Кондинский район – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Нефтеюганский район – 5;
- Мегион – 5;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 144 случаях. По 47 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.