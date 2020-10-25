В Югре 26 октября ожидается сильный снегопад и ветер

Югру завтра, 26 октября, накроет сильная метель. По сообщениям МЧС, по южной и западной частям округа ожидаются сильный снегопад, а также ветер, порывы которого будут достигать до 16 метров в секунду.
Рекомендации МЧС:
- Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
- Запрещается выходить в одиночку.
- Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.
- В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе.
- При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
- При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
- Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели.
- Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.
- Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
- Если случится беда, звоните по номеру 112.