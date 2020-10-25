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Югорские силовики помогли потерявшемуся ребенку добраться до дома

Ребенок из Покачей не мог найти дорогу домой: ему помогли сотрудники Росгвардии

Югорские силовики помогли потерявшемуся ребенку добраться до дома
фото: chel.kp.ru

В Покачах сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся ребенку вернуться домой. Об этом информирует пресс-служба силовой структуры.

Сообщается, что во время патрулирования росгвардейцы заметили плачущего ребенка: как оказалось, девочка заблудилась, возвращаясь из школы домой. Все усложнялось тем, что ребенок не помнил адрес.

«Место жительства первоклассницы было оперативно установлено нарядом группы задержания. После чего росгвардейцы успокоили ребенка, довезли до дома и передали родителям. Сейчас ему ничего не угрожает», – сообщает пресс-центр окружного отделения силовой структуры.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 511, комментариев: 0
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