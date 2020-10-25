За всю пандемию в Югре умерло 226 пациентов: накануне скончалось еще трое

Три югорчанина умерло из-за коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии скончалось 226 пациентов, проходивших лечение от COVID-19.Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за последние сутки на территории региона выявлено 195 инфицированных местных жителей. Состояние 113 пациентов тяжелое, 86 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии – 23 417 югорчан.

Больше всего заболевших выявлено в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Меньше всего –в Покачах, Нижневартовском и Белоярском районах.