В Югре зафиксировано 195 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 195 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за весь период 27 096 жителей региона оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 29;

Ханты-Мансийск – 18;

Нефтеюганск – 17;

Нижневартовск – 15;

Советский район – 12;

Югорск – 11;

Когалым – 11;

Урай – 9;

Лангепас – 8;

Нягань – 8;

Радужный – 8;

Кондинский район – 8;

Нефтеюганский район – 7;

Мегион – 7;

Сургутский район – 6;

Белоярский район – 7;

Октябрьский район – 5;

Березовский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 4;

Покачи – 3;

Белоярский район – 2;

Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 66 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 136 случаях. По 59 контакты уточняются. Состояние 113 пациентов тяжелое, 86 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.