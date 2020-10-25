В Югре зафиксировано 195 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 195 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за весь период 27 096 жителей региона оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 29;
- Ханты-Мансийск – 18;
- Нефтеюганск – 17;
- Нижневартовск – 15;
- Советский район – 12;
- Югорск – 11;
- Когалым – 11;
- Урай – 9;
- Лангепас – 8;
- Нягань – 8;
- Радужный – 8;
- Кондинский район – 8;
- Нефтеюганский район – 7;
- Мегион – 7;
- Сургутский район – 6;
- Белоярский район – 7;
- Октябрьский район – 5;
- Березовский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Покачи – 3;
- Белоярский район – 2;
- Нижневартовский район – 2.
«На момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 66 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 136 случаях. По 59 контакты уточняются. Состояние 113 пациентов тяжелое, 86 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.