За 23 октября в ХМАО выявлен 191 новый случай заболевания коронавирусом

Прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Югре продолжается: по сообщению регионального операштаба, за пятницу, 23 октября, диагноз COVID-19 поставили 191 жителю округа.

Пальма первенства по количеству заболевших на сей раз у Сургута. Всего же новые больные обнаружились в 21 муниципалитете.

Сургут – 29;

Ханты-Мансийск – 21;

Нефтеюганск – 16;

Советский район – 16;

Нижневартовск – 13;

Югорск – 12;

Сургутский район – 10;

Когалым – 10;

Урай – 8;

Белоярский район – 7;

Нягань – 7;

Кондинский район – 7;

Пыть-Ях – 6;

Лангепас – 6;

Октябрьский район – 6;

Нефтеюганский район – 5;

Березовский район – 4;

Радужный – 3;

Мегион – 2;

Нижневартовский район – 2;

Покачи – 1.

По-прежнему основным симптомом коронавируса остаются признаки ОРВИ: они были обнаружены у 136 человек. На втором песте — пневмония (44 человека). Только 11 пациентов переносят корону бессимптомно.

Учитывая данные о приросте за 23 октября, общее число заболевших на сегодня в Югре составляет 26 901 человек.