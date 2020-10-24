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​Югра: плюс 191 заболевший COVID-19

За 23 октября в ХМАО выявлен 191 новый случай заболевания коронавирусом

​Югра: плюс 191 заболевший COVID-19
Фото: siapress.ru

Прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Югре продолжается: по сообщению регионального операштаба, за пятницу, 23 октября, диагноз COVID-19 поставили 191 жителю округа.

Пальма первенства по количеству заболевших на сей раз у Сургута. Всего же новые больные обнаружились в 21 муниципалитете.

  • Сургут – 29;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нефтеюганск – 16;
  • Советский район – 16;
  • Нижневартовск – 13;
  • Югорск – 12;
  • Сургутский район – 10;
  • Когалым – 10;
  • Урай – 8;
  • Белоярский район – 7;
  • Нягань – 7;
  • Кондинский район – 7;
  • Пыть-Ях – 6;
  • Лангепас – 6;
  • Октябрьский район – 6;
  • Нефтеюганский район – 5;
  • Березовский район – 4;
  • Радужный – 3;
  • Мегион – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Покачи – 1.

По-прежнему основным симптомом коронавируса остаются признаки ОРВИ: они были обнаружены у 136 человек. На втором песте — пневмония (44 человека). Только 11 пациентов переносят корону бессимптомно.

Учитывая данные о приросте за 23 октября, общее число заболевших на сегодня в Югре составляет 26 901 человек.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 263, комментариев: 0
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