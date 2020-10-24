За 23 октября в ХМАО выявлен 191 новый случай заболевания коронавирусом

Прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Югре продолжается: по сообщению регионального операштаба, за пятницу, 23 октября, диагноз COVID-19 поставили 191 жителю округа.
Пальма первенства по количеству заболевших на сей раз у Сургута. Всего же новые больные обнаружились в 21 муниципалитете.
- Сургут – 29;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нефтеюганск – 16;
- Советский район – 16;
- Нижневартовск – 13;
- Югорск – 12;
- Сургутский район – 10;
- Когалым – 10;
- Урай – 8;
- Белоярский район – 7;
- Нягань – 7;
- Кондинский район – 7;
- Пыть-Ях – 6;
- Лангепас – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Нефтеюганский район – 5;
- Березовский район – 4;
- Радужный – 3;
- Мегион – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Покачи – 1.
По-прежнему основным симптомом коронавируса остаются признаки ОРВИ: они были обнаружены у 136 человек. На втором песте — пневмония (44 человека). Только 11 пациентов переносят корону бессимптомно.
Учитывая данные о приросте за 23 октября, общее число заболевших на сегодня в Югре составляет 26 901 человек.