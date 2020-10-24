Житель Югорска пострадал от мошенников при покупке велосипеда

Думал, что купил велосипед — а на самом деле отдал мошенникам сорок тысяч: к такому итогу пришел жителю Югорска, который заплатил за излишнюю доверчивость.

Мужчина обратился в местную полицию накануне. Он рассказал, что решил купить велосипед, несмотря на то, что сезон уже закончился, и выделил на покупку 40 тысяч рублей: за эту сумму он нашел на сервисе бесплатных объявлений подходящий велик и связался с продавцом в мессенджере.

Не почуяв подвоха в предложении перевести на карту продавца полную оплату товара, он произвел транзакцию. Дальше — по классической схеме: общение внезапно прервалось, продавец на связь больше не выходил. Объявление, кстати, с публикации не сняли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК «Мошенничество». Заметим, что в случае с интернет-могенничеством работа стражей порядка осложняется тем, что злоумышленник, скорее всего, находится за пределами города, округа и, возможно, даже страны.