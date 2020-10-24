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​Югорским школьникам на каникулах скучать не дадут

Более 800 программ дополнительного образования реализуют в ХМАО во время осенних каникул

​Югорским школьникам на каникулах скучать не дадут
Фото: admhmao.ru

Удлиненные каникулы — не повод скучать, решили в правительстве Югры: во время осеннего отдыха для школьников реализуют более 800 программ дополнительного образования. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова во время прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам образования.

Ране siapress.ru сообщал, что каникулы югорских детей увеличатся вдвое — дети начнут отдыхать 26 октября и вернутся в школы только 8 ноября, то есть на неделю позже, чем обычно. Все это время они должны быть заняты, говорит губернатор, и заняться будет чем. Среди 867 программ допобразования (все в дистанционном формате) — 221 онлайн-лагерь, тысяча мастер-классов, открытых лекций, квестов, викторин. Судя по всему, они будут пользоваться спросом: на сегодня только в онлайн-лагери подано почти 33 тысячи заявок из 17 муниципалитетов регионов.

Опыт проведения таких мероприятий округе уже есть, засвидетльствовали участники прямого эфира — педагоги из разных городов и поселений Югры.

Особое внимание уделили вопросам безопасности в свзяи с распространением коронавируса. Понятно, что дети не проведут все две недели каникул в онлайне — часть из них отправится в отпуска, в том числе за рубеж. «В случае выезда за границу граждане, прибывающие на территорию России, должны заполнить на едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты для прибывающего в РФ, а также пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР», — напомнила руководитель Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева. Всем остальным, остающимся дома, стоит не забывать о правилах обеспечения мер собственной безопасности: выходя из дома, надевать маску, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра и не забывать почаще дезинфицировать руки.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 417, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 13:49
Уважаемый Юрий!Фотография уставшего педагога от он-лайн лагеря,который еще и не начался,соответствует действительности!Сплошное очковтирательство.В отчетах пусть напишут.что "оздоровили" детей.

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