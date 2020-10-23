В Югре осваивают новые химические методы добычи труднодоступной нефти из старых скважин

Новые методики добычи трудноизвлекаемых запасов нефти обсуждаются в эти дни на Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который проходит в режиме онлайн. В центре внимания оказалась технология «химических методов извлечения нефти», которую для удобства сократили до ХМУН. Как сообщает департамент общественных связей Югры, компания «Газпромнетфь – Технологические партнерства» заключили меморандум о совместном развитии этой сферы с компанией «Beicip-Franlab», входящей во Французский институт возобновляемых источников энергии.

Суть в том, чтобы запустить и совершенствовать эти химические методы на месторождениях Югры, где осталась только «трудная» нефть. Задача – продлить жизнь скважин и повысить рентабельность разработки таких месторождений. «Для Югры – основного нефтедобывающего региона страны, разработка эффективных методов увеличения нефтеотдачи пластов на зрелых месторождениях крайне важна. В этом направлении крайне важно комплексное сотрудничество нефтяных, нефтесервисных компаний и государства», – заявил по этому поводу директор регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов.

Подключение региональной власти в этом вопросе необходимо из-за сложности и дороговизны технологии ХМУН, поэтому нефтяникам для этого требуются определенные экономические стимулы, в первую очередь – налоговые. Отдача будет достойной – по предварительным оценкам, внедрение этих методов позволит включить в разработку дополнительно около 450 млн тонн нефти в Югре.

Югорский промышленно-инвестиционный форум в этом году проходит в режиме онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Выставку пришлось отменить, а вот круглые столы и подписания соглашений сохранены – через интернет.