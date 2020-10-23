Губернатор Югры Наталья Комарова выступила в Совете Федерации на тему развития креативной индустрии

Креативные индустрии стали предметом разговора на совете по развитию социальных инноваций регионов России при Совете Федерации. О том, как эта сфера была выведена в приоритет в Югре, для чего был создан соответствующий закон, рассказывала Наталья Комарова. «Уверена, участники сегодняшнего заседания придут к общему мнению, что этот закон можно рекомендовать регионам России как модельный документ по обеспечению развития креативных индустрий», – предварила доклад губернатора Югры зампредседателя верхней палаты парламента Галина Карелова.

Наталья Комарова рассказала о том, какие планы у региона на креативные индустрии, и какую правовую базу под их исполнение заложили окружные власти вместе с экспертами в соответствующей области. В скором времени в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани и Сургуте откроются арт-резиденции – что-то вроде технопарков, только для бизнеса в сфере культуры, искусства, урбанистики и творчества в целом. Кроме того, в регионе будет проходит регулярное обучение навыкам креативного и предпринимательского мышления – эти знания за пять лет получат более пяти тысяч человек.

«Реализация календарного плана регионального проекта позволит достижение к концу 2024 года довести вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт Югры не менее 0,5 процента», – рассказала Наталья Комарова. Если кому-то покажется, что 0,5 процента от ВРП это мало, то знайте – валовый региональный продукт в Югре только сейчас – более 4 трлн рублей. Полпроцента от них – это 20 млрд рублей.

Два направления, которые Наталья Комарова рекомендовала взять за основу развития креативных индустрий в регионах – это создание креативных пространств и особых экономических зон под эти цели, а также переход на «экономику знаний», которая может отлично экспортироваться.