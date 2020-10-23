Депутаты Мегиона выбрали главой города Олега Дайнеку

Полномочия Олега Дейнеки на посту главы Мегиона продлены на пять лет. Соответствующее решение принято на заседании городской думы. Действующего градоначальника поддержали 16 из 19 народных избранников, участвовавших в заседании, сообщает управление информационной политики администрации города.

Всего на пост главы города претендовали пять человек, однако конкурсный отбор прошли только двое: конкурентом Дейнеки сотрудник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Андрей Семенычев.

Олег Дейнека руководит городом с 2015 года.