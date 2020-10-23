В Югре накануне умерло еще два пациента с коронавирусом

В Югре умерло еще два человека, проходившие лечение от коронавируса. Таким образом, 221 пациент умер из-за COVID-19 в течении всего периода пандемии в регионе. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки 194 жителя округа заразились коронавирусом. Состояние 102 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 120 человек, за весь период пандемии – 23 224 югорчанина.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Кондинском, Нижневартовском и Сургутском районе.