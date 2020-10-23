В Югре за минувший день выявлено 194 новых случая заболевания COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 194 жителей округа. Таким образом, за весь период пандемии выявили 26 710 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые заболевшие распределились так:

Сургут – 25;

Ханты-Мансийск – 25;

Нижневартовск – 22;

Нягань – 17;

Нефтеюганск – 16;

Урай – 15;

Когалым – 11;

Югорск – 10;

Советский район – 8;

Нефтеюганский район – 6;

Покачи – 6;

Мегион – 6;

Березовский района – 6;

Октябрьский район – 5;

Радужный – 4:

Лангепас – 4;

Пыть-Ях – 3;

Кондинский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Сургутский район – 1.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 141 случае. По 53 контакты уточняются. Состояние 102 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.