В Югре за минувший день выявлено 194 новых случая заболевания COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 194 жителей округа. Таким образом, за весь период пандемии выявили 26 710 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые заболевшие распределились так:
- Сургут – 25;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Нижневартовск – 22;
- Нягань – 17;
- Нефтеюганск – 16;
- Урай – 15;
- Когалым – 11;
- Югорск – 10;
- Советский район – 8;
- Нефтеюганский район – 6;
- Покачи – 6;
- Мегион – 6;
- Березовский района – 6;
- Октябрьский район – 5;
- Радужный – 4:
- Лангепас – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Кондинский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Сургутский район – 1.
«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 141 случае. По 53 контакты уточняются. Состояние 102 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.