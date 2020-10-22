В ХМАО в 2020 году прекратили работу 3,5 тысячи предприятий

За девять месяцев 2020 года в Югре по разным причинам завершили свою деятельность 3 483 предприятия. 476 югорских бизнесменов переехали в другие регионы страны. При этом с 2017 года добровольно прекратили работу 5 229 субъектов предпринимательской деятельности

«Около 26 процентов из общего списка закрытых в Югре малых и средних предприятий завершили свою работу из-за выявленных нарушений. По данным УФНС России по Югре, тренд на сокращение общего количества юридических лиц прослеживается в регионе с 2017 года. Тогда ИФНС начала проверку достоверности сведений, поданных в Единый государственный реестр юридических лиц. Недействующие предприятия и субъекты, подавшие недостоверные сведения, из реестра исключаются. Всего, начиная с 2017 года, по этим причинам в Югре завершили свою деятельность 1 356 предприятий. Но основное влияние на сокращение числа малых и средних предприятий оказывает добровольное прекращение деятельности владельцами бизнеса», – рассказал депутат окружной думы Сергей Великий.

Сегодня в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства включено 57 989 субъектов предпринимательской деятельности ХМАО.