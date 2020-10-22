В ХМАО в 2020 году прекратили работу 3,5 тысячи предприятий

За девять месяцев 2020 года в Югре по разным причинам завершили свою деятельность 3 483 предприятия. 476 югорских бизнесменов переехали в другие регионы страны. При этом с 2017 года добровольно прекратили работу 5 229 субъектов предпринимательской деятельности
«Около 26 процентов из общего списка закрытых в Югре малых и средних предприятий завершили свою работу из-за выявленных нарушений. По данным УФНС России по Югре, тренд на сокращение общего количества юридических лиц прослеживается в регионе с 2017 года. Тогда ИФНС начала проверку достоверности сведений, поданных в Единый государственный реестр юридических лиц. Недействующие предприятия и субъекты, подавшие недостоверные сведения, из реестра исключаются. Всего, начиная с 2017 года, по этим причинам в Югре завершили свою деятельность 1 356 предприятий. Но основное влияние на сокращение числа малых и средних предприятий оказывает добровольное прекращение деятельности владельцами бизнеса», – рассказал депутат окружной думы Сергей Великий.
Сегодня в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства включено 57 989 субъектов предпринимательской деятельности ХМАО.
Давайте оттолкнемся от известных цифр и попробуем сделать выводы.
1) За девять месяцев 2020 года в Югре по разным причинам завершили свою деятельность 3 483 предприятия.
2) с 2017 года добровольно* прекратили работу 5 229 субъектов предпринимательской деятельности.
Получается, за 2017, 2018,2019 гг. прекратили деятельность 5229-3483 = 1746 предприятий. Или 582 предприятия в год.
А за 9 месяцев этого года 3483, как выше написано.
Получается, за 9 месяцев этого закрылось 3483/582 = 5,98, округлим, в ШЕСТЬ раз больше предприятий, чем за 12 месяцев в предыдущие годы.
При сохранении текущей статистики (что не факт, конечно, но), до конца года закроется ещё 870 предприятий. Итого будет 4353 за 2020 год. Что почти в 9 раз больше, чем в прошлые годы.
Товарищи, да это капец-капец, честно говоря.