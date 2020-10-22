100 часов обязательных работ присудили жителю Югры, который сменил имя, чтобы не платить алименты

Житель Покачей сменил имя и место жительства, чтобы не платить алименты на ребенка, но его все равно удалось найти. Мужчина накопил более 600 тысяч долга.

«В тесном взаимодействии с органами полиции и ЗАГС были собраны исчерпывающие данные о должнике, а также установлено предположительное место его жительства. Судебный пристав выехал по месту жительства должника и нанес ему неожиданный визит. Обнаружив алиментщика, установил его личность, место работы и привлек к административной ответственности, составив протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ», – рассказали в пресс-службе ФССП.

Югорчанину назначили 100 часов обязательных работ. Помимо этого, приставы отправили копию исполнительного документа на работу должника, чтобы алименты перечислялись регулярно.