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​Далеко не первые: Югра не вошла в десятку по уровню предлагаемых зарплат

ХМАО опустился в зарплатном рейтинге на 17 место

​Далеко не первые: Югра не вошла в десятку по уровню предлагаемых зарплат
Фото: pixabay.com

Средняя предлагаемая зарплата в Югре в сентябре 2020 года составила 47,6 тысячи рублей. С таким показателем округ расположился на 17 месте списка регионов страны по уровню предлагаемых зарплат. В топ-3 вошли Чукотка (67,6 тысячи рублей), Ямал (67,4 тысячи рублей) и Магадан (65,3 тысячи рублей). Рейтинг составлен аналитиками сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«С начала года ХМАО потерял одну позицию в рейтинге: так, в январе регион был на 16 месте. Уровень средней предлагаемой заработной платы с тех пор сократился на полторы тысячи рублей: если в январе это было 49 025 рублей, то в сентябре – уже 47 602 рубля», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Стоит отметить, что даже самые высокие предлагаемые зарплаты в округе ниже, чем средняя у лидера топа. Так, наиболее высокую заработную плату в сентябре в ХМАО предлагали в профессиональных сферах «Добыча сырья» (74 тысячи рублей), «Высший менеджмент» (66,1 тысячи рублей) и «Строительство, недвижимость» (65,6 тысячи рублей). Самое низкое зарплатное предложение: «Маркетинг, реклама, PR» (33 тысячи рубль), «Госслужба, НКО» (33,3 тысячи рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (37,6 тысячи рублей).

Ранее выяснилось, что уровень недовольства зарплатой в Югре один из самых высоких в стране. 80 процентов работающих жителей округа считают, что им мало платят.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 320, комментариев: 0
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