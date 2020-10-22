В Югре за сутки умерло два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19

Еще два пациента из Югры не смогли победить коронавирус: за сутки число умерших выросло до 219. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в регионе выявили 199 новых случаев заболевания. Состояние 104 пациента тяжелое, 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Таким образом, за весь период пандемии инфицированными оказались 26 516 жителей округа. За сутки излечились 136 человек, за весь период пандемии – 23 104 югорчан.

Больше всего инфицированных выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – Белоярском районе и Покачах.