В Югре за минувший день выявили 199 новых случаев заболевания коронавирусом

В Югре за минувший день зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии инфицированными оказались 26 516 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 44;

Ханты-Мансийск – 25;

Нижневартовск – 20;

Нягань – 18;

Урай – 15;

Нефтеюганск – 11;

Советский район – 10;

Югорск – 8;

Сургутский район – 7;

Лангепас – 6;

Кондинский район – 6;

Октябрьский район – 5;

Березовский района – 5;

Нижневартовский район – 4;

Мегион – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Радужный – 3:

Пыть-Ях – 3;

Белоярский район – 2;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. По 42 контакты уточняются. Состояние 104 пациента тяжелое, 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб Югры.