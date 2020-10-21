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​Наталья Комарова в онлайне проинспектировала новый культурно-досуговый центр в Сургутском районе

Губернатор Югры провела очередную видеоконференцию с обзором важнейших строек региона

​Наталья Комарова в онлайне проинспектировала новый культурно-досуговый центр в Сургутском районе
Фото ugra.aif.ru

Очередной сеанс видеоконференцсвязи для контроля над важнейшими стройками региона провела Наталья Комарова. Она особо тщательно следит за выполнением работ на объектах, которые относятся к национальным проектам.

Главной «звездой» прошедшей ВКС стал Сургутский район, а именно – городское поселение Барсово, где уже готов многофункциональный культурно-досуговый центр, сообщает департамент общественных связей Югры. И.о. главы района Юлия Маркова рассказала Наталье Комаровой о том, что абсолютно все работы на объекте завершены, ему осталось пройти ряд формальностей и проверок, чтобы открыть свои двери для посетителей.

«Досуговый центр – современное, технически оснащенное здание общей площадью 1098 квадратных метров. Центр включает в себя зрительный зал на 208 посадочных мест, зал хореографии, библиотеку и кабинеты для творческих мастерских», – рассказала Маркова, и добавила, что технически главный зал способен принимать не только культурные, но и спортивные соревнования. Там же предусмотрены помещения для занятий киберспортом. Стоимость строительства центра – 100 млн рублей.

Наталья Комарова отчет приняла и настояла на том, что этот важный социальный объект нужно обязательно ввести в эксплуатацию в ноябре, как и планировалось ранее.

Также во время ВКС губернатор дистанционно осмотрела стройки и выслушала докладчиков из Пыть-Яха, где ранее отставали по графику новые водоочистные сооружения, и Сургута, где строится индустриальные парк «Югра». Наталья Комарова обратила внимание всех участников онлайн-совещания, что строители должны очень четко следовать противоэпидемиологическим рекомендациям Роспотребнадзора, дабы не разносить коронавирус между работниками на площадках.


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Сегодня в 19:16, просмотров: 416, комментариев: 0
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