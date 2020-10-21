Алексей Ракитский ушел с поста директора департамента строительства ХМАО

Пост директора департамента строительства в правительстве Югры вакантен – Алексей Ракитский ушел с должности спустя год после назначения.

«Алексей Ракитский покинул пост директора департамента строительства Югры. Исполняет обязанности первый заместитель директора Кирилл Мыскин», - сообщила siapress.ruначальник управления по обеспечению открытости органов власти Галина Липатова.

Причины кадровых перестановок не называются.

Алексей Ракитский был назначен директором департамента строительства осенью прошлого года. Ранее он возглавлял управление архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска.