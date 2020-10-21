Губернатор Югры Наталья Комарова провела прямой эфир о вопросах и успехах дорожной отрасти

Югра вышла на лидерские позиции среди регионов по строительству и ремонту дорог. Этот факт констатировали эксперты, в том числе, федеральные, во время традиционного прямого эфира Натальи Комаровой, где она в преддверии профессионального праздника дорожников обсудила успехи и потребности их сферы. Разговор был открытый и позитивный, во многом благодаря тому, что к трансляции подключались строители с разных точек округа и открывали новые участки, некоторые – на два года раньше запланированного.

Например – дорога между Куминским и Тынкулем. Абсолютное большинство югорчан даже не слышали такие названия из Кондинского района, но построенная там трасса длиной 41,5 километра приближает Югру к открытию новой транспортной артерии, ведущей в соседнюю Свердловскую область. Что уж говорить, если вопросом занималась лично Наталья Комарова – по ее словам, она прикладывала все усилия, чтобы как можно раньше запустить этот участок. И теперь компания «Ханты-Мансийскдорстрой» уже работает над «подключением» трассы к Уралу. «Это позволит Югре войти в большую систему федеральных дорог», – подчеркнула губернатор.

Обсуждали и локальные дороги. Например, в Игриме капитально отремонтировали улицу, связующую центр города с окраинами. Причем сделали это с опережением в два (!) года. Там же сделали новшество, которого не хватает многим городам – повысили уровень тротуаров, чтобы вода с дорог не выливалась на пешеходную зону. Хочется сказать – будьте как игримцы!

В Сургуте так же в прямом эфире открыли участок дороги между улицами Маяковского и Университетской. Тут, конечно, о досрочной сдаче говорить не приходится – этими 500 метрами занимались пять лет, но сам факт запуска этой крайне важной хорды важен. Таким же образом с хорошими новостями к праздничному эфиру подключались из Нижневартовска, Нягани и Ловинского месторождения в Советском районе.

Вообще центральной мыслью разговора было то, что каждая новая либо отремонтированная дорога – это инвестиция, которая вернется деловой и социальной активностью. Ведь трассы – что внутри городов, что между ними и между регионами – это связь между людьми и возможность ездить на работу и в деловые поездки, возить грузы, устанавливать новые экономические связи.

В этом разрезе успехи региона за время реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впечатляют – всего за два года 262 километра построено или реконструировано, еще 914 – отремонтировано. Это очень много, и успехи региона признаны на федеральном уровне.

Так, Югра в 2019 году победила в конкурсе Минтранса России «За самое бережное отношение к сети автомобильных дорог регионального и местного значения». С этим профессионалов отрасли и губернатора поздравил гендиректор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин. Он отметил, что нацпроект «БКАД» будет продлен до 2030 года, и по нему федерация поможет с приведением в нормативное состояние 170 тысяч километров трасс по всей стране, в том числе и Югре.

Отдельно в разговоре со Старыгиным упомянули инфраструктурные мега-проекты – в частности, второй мост через Обь в районе Сургута. «Основные параметры этого проекта были рассмотрены на научно-техническом совете Росавтодора. Уверен, он и дальше будет поддержан правительством страны», – заверил федеральный эксперт. Наталья Комарова поблагодарила за поддержку этого важнейшего с точки зрения транспортной инфраструктуры проекта.

Разговор завершился торжественной частью – губернатор поздравила дорожников с их наступающим профессиональным праздником (он будет в воскресенье, 25 октября). «Мы высоко ценим ваш труд и считаем, что дорожники Югры – лучшие», – заключила она. Но оговорилась, что работы еще очень много, и округ вместе с профессионалами отрасли должны постоянно находить технологические и нормативные решения, чтобы каждый день улучшать транспортную инфраструктуру региона. Только в этом случае Югра будет развиваться и становиться более благополучным и успешным субъектом федерации.

Следующий прямой эфир Натальи Комаровой с югорчанами пройдет в пятницу и будет посвящен увеличенным осенним каникулам для школьников.