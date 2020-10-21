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​Акция на черное золото? В Югре на месторождении забил фонтан

Видео инцидента на месторождении "Роснефти" в Югре попало в сеть: автор утверждает, что из земли бьёт ключом черное золото

​Акция на черное золото? В Югре на месторождении забил фонтан
Скрин: Юлия Плескачева

В Югре на одном из месторождений "Роснефти" забил черный фонтан.Поток жидкости, устремившийся вверх на несколько десятков метров, очевидец снял на мобильное устройство. Комментируя происходящее, автор видео утверждает, что из земли ключом забила нефть.

Авария произошла 20 октября на Правдинском месторождении ООО "РН-Югнскнефтегаз". Ею уже заинтересовалась прокуратура.

Корреспонденту siapress.ru удалось получить комментарий по этому поводу в пресс-службе нефтяной компании. Там утверждают, что на видео запечатлен выброс технической воды, которая предназначена для поддержания пластового давления: "ООО «РН-Юганскнефтегаз» завершает работы по очистке участка на месте отказа водовода и выброса технической воды на Правдинском месторождении. Площадь выхода воды составила 0,001 га. Угроза окружающей среде отсутствует".


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Сегодня в 17:04, просмотров: 159, комментариев: 0
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