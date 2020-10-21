Эпидпорог по ОРВИ в ХМАО превышен на 216 процентов

Взрослых югорчан валит с ног простуда – эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 216 процентов. При этом уровень заболеваемости среди детей в пределах сезонной нормы. Об этом на заседании окружного оперативного штаба рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.

К 42 неделе в Югре ОРВИ подхватили 14 587 человек, что на 20 процентов больше, чем на предыдущей. Соловьева отметила также, что в структуре заболеваемости не регистрируется «грипп».

В округе продолжается также прививочная кампания. Вакцинированы более 518 тысяч человек – это половина от плана и треть от количества жителей Югры.