В ХМАО 22 октября сильно ухудшится погода

На четверг, 22 октября, в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в отдельных районах округа ожидается туман и ухудшении видимости на дорогах, местами будет идти снег и мокрый снег.

Температура воздуха ночью опустится до -1,-6 ºС, на северо-западе округа -7,-12 ºС, днем +1,-4 ºС, в северных районах -5,-10 ºС. 23 и 24 октября в регионе будет также холодно.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, завтра дневные температуры опустятся ниже нуля, а к пятнице похолодает до -7 ºС.