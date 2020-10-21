В 2020 году программа капремонта в Югре не будет выполнена полностью

В Югре не будет завершено часть работ по программе капремонта. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений специалисты не могут заходить в квартиры жителей округа. Потому все работы по замене труб выполнялись только в подвалах, сообщает пресс-служба Югорского фонда капремонта.

Работы по замене канализации проводились в Сургуте в доме №12 на проспекте Набережный. Трубы заменили в подвале, подъездах, на крыше и улице. «Перечень работ, которые выполнили специалисты по замене водоотведения в многоэтажке неполный. Речь идёт о стояках канализации в самих квартирах. Согласно постановлению губернатора выполнить их сейчас невозможно. В следующем году Югорский фонд капремонта планирует обязательно завершить реконструкцию сетей в квартирах», - пояснили в фонде.

В этом году в Сургуте работы по программе капитального ремонта пройдут в 178 домах. На это будет направлено 1,3 миллиарда рублей. В округе отремонтируют почти 400 многоквартирников.