Умерло еще два жителя Югры с подтвержденным COVID-19

За сутки в Югре от коронавируса скончалось еще два пациента. Таким образом, 217 жителей региона не смогли победить болезнь. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что за сутки COVID-19 подтвердился в 193 случаях. Состояние 87 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 110 человек, за весь период пандемии – 22 968 югорчан.

Больше всего пациентов прибавилось в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Лангепасе, Пыть-Яхе, Нефтеюганском, Березовском и Кондинском районах.