В Югре за минувшие сутки выявлено 193 новых случаев заболевания коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 193 человек. Таким образом, за весь период пандемии выявлено 26 317 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 41;

Нижневартовск – 21;

Ханты-Мансийск – 18;

Урай – 16;

Нягань – 15;

Югорск – 11;

Октябрьский район – 11;

Покачи – 9;

Когалым – 9;

Нефтеюганск – 9;

Советский район – 8;

Радужный – 5:

Сургутский район – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Лангепас – 3;

Березовский район – 3;

Кондинский район – 3;

Пыть-Ях – 2.

«На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 32 контакты уточняются. Состояние 87 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.