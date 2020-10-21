В Югре за минувшие сутки выявлено 193 новых случаев заболевания коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 193 человек. Таким образом, за весь период пандемии выявлено 26 317 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 41;
- Нижневартовск – 21;
- Ханты-Мансийск – 18;
- Урай – 16;
- Нягань – 15;
- Югорск – 11;
- Октябрьский район – 11;
- Покачи – 9;
- Когалым – 9;
- Нефтеюганск – 9;
- Советский район – 8;
- Радужный – 5:
- Сургутский район – 5;
- Нефтеюганский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Березовский район – 3;
- Кондинский район – 3;
- Пыть-Ях – 2.
«На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 32 контакты уточняются. Состояние 87 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.