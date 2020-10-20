Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир на тему увеличенных вдвое школьных каникул

Тема увеличенных вдвое школьных каникул станет центральной на очередном прямом эфире с губернатором Натальей Комаровой. Он пройдет в пятницу, 23 октября, в ее официальном инстаграм-аккаунте.

Осенний отдых для школьников в этом году займет не неделю, как обычно, а две – с 26 октября по 8 ноября. Эта мера (принятая не только в Югре, но и, например, Москве) призвана приостановить распространение коронавируса – дабы дети не собирались в классах, где собирали бы вирус и «относили» его домой – иногда к пожилым и входящим в группу риска родственникам.

«В этой связи в муниципальных образованиях организовывается онлайн-досуг школьников в период каникул, меры безопасности при возвращении к образовательному процессу обучающихся и педагогов после каникул», – пишет Наталья Комарова в анонсе своего прямого эфира.

Традиционно помогать в проведении онлайна будут общественники соответствующей сферы. На этот раз это будут многодетные мамы: нейропсихолог Вера Габак, юрист Татьяна Келипова и учитель йоги Юлия Русинова. Также на связи будут родительские сообщества, главы муниципалитетов, работники профильных департаментов.

Вы тоже не проходите мимо и задавайте свои вопросы в соответствующем посте в Instagram Натальи Комаровой, а также группе «Югра» ВКонтакте.

Губернатор Югры каждую пятницу проводит тематические прямые эфиры, где открыто обсуждает различные проблемные вопросы с экспертами и жителями региона, а также отвечает на комментарии своих подписчиков-югорчан. Счет участников этих эфиров уже превысил несколько сотен тысяч.