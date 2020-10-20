На конкурс по определению руководителя Депспорта Югры заявились 15 человек из трех регионов

Сбор заявок на конкурс по определению директора департамента физкультуры и спорта Югры завершен. Он продлился с 6 по 19 октября, и на него заявились 15 специалистов из нашего региона, а также Кировской и Курганской областей, сообщает департамент общественных связей.

Если говорить о кадровом составе претендентов, то там есть госслужащие, работники государственных и муниципальных учреждений, а также частных компаний. Не все из них являются профессиональными управленцами с опытом.

Далее эти 15 человек пройдут через этап проверки всем требованиям, предъявляемым к квалификации директора департамента спорта – по образованию, стажу и другим показателям. Все прошедшие этот первый отсев выйдут на этап публичного представления своей позиции о будущей работе и онлайн-голосования югорчан. Претенденты должны будут проанализировать нынешнее состояние Депспорта и дать свое видение развития этой сферы. Этим идеям дадут оценку эксперты и жители региона (через свой голос).

Лучшие кандидаты пройдут через собеседование с Натальей Комаровой, и она назначит того, кто, по ее мнению, лучше всего подходит на эту должность.

Напомним, что Наталья Комарова несколько лет назад ввела механизм публичного общественного отбора кандидатов на руководство социальных департаментов: здравоохранения, спорта, культуры, социального развития. При помощи общественности кандидаты ярче презентуют себя и свои идеи, и губернатор выбирает наиболее подходящих на должность.