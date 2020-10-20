Губернатор Югры распорядилась перевести на дистанционную работу до 50% муниципальных и госслужащих

Половина всех чиновников в Югре до конца недели уйдет на удаленку. С соответствующим поручением на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом выступила губернатор Югры Наталья Комарова: «Поручаю органам исполнительной власти совместно с департаментом информационных технологий государственной и гражданской службы обеспечить до конца текущей неделе перевод на дистанционный формат максимального количества работников».

Согласно данным портала «Работа в России», только 5% югорчан работают дистанционно. В электронной системе зарегистрировано 2,5 тысяч организаций с численностью 580 тысяч работающих. Из этого числа порядка 700 человек на данный момент работают удаленно. Среди госслужащих необходимый показатель равен 2%. По мнению руководителя региона, такая статистика довольно низкая, если к тому же учитывать уровень заболеваемости.

При этом, по данным департамента информационных технологий, техническая возможность для перевода на дистант до 50% госслужащих региона есть.

С соответствующим заявлением глава региона обратилась и к главам муниципалитетов, и к бизнес-сообществу: крупным и средним организациям не зависимо от формы собственности, – принять необходимые меры по переводу сотрудников на дистанционную форму работы.

Главным условием удаленной работы при сохранении должностных обязанностей губернатор назвала неизменный размер заработной платы.