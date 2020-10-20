В Югре сотрудники УМВД, нарушающие масочный режим, привлечены к дисциплинарной ответственности

В подразделениях УМВД Югры прошли внутренние проверки соблюдения сотрудниками масочного режима и дополнительные занятия с личным составом. Полицейские, пойманные на нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом во время заседания оперативного штаба региона доложил губернатору Наталье Комаровой заместитель начальника ведомства Андрей Шабашов.

На то, что полицейские в регионе во время рейдов сами не носят маски, ранее обратила внимание глава региона. После этого главный полицейский округа Дамир Сатретдинов распорядился провести проверки и занятия с сотрудниками. Количество наказанных за пренебрежение индивидуальными средствами защиты стражей порядка не названо.

С 13 по 19 октября в Югре прошло 2 215 полицейским рейдов в общественных местах, за несоблюдение ограничительных мер выписано 1,5 тысячи протоколов. В Сургуте состоялось 442 проверки, выявлено 280 нарушений масочного режима.