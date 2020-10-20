Госавтоинспекторы Югры выступили с предупреждением из-за опасной обстановки на трассах региона

На трассах Югры ухудшилась дорожная обстановка из-за тумана, снегопада и гололеда. Автомобилистов просят быть аккуратнее. В Госавтоинспекции опасаются повышения аварийности.

«Основной вид дорожно-транспортных происшествий в условиях плохой видимости – в том числе и в тумане – наезд на неподвижное препятствие или же движущееся транспортное средство, а также пешеходов. Именно поэтому главное условие безопасного движения при недостаточной видимости – значительное снижение скорости движения. Непредсказуемость таких явлений заключается в том, что искажается расстояние до объекта, а также информация о том, движется он или находится в неподвижном состоянии», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Чтобы обезопасить себя и добраться до пункта назначения, выполните простые правила: включите габаритные огни и противотуманные фары, никого не обгоняйте, держите дистанцию, держитесь правой стороны, ориентируйтесь по линиям дорожной разметки.

Стоит отметить, что на 20 октября в Югре было объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. В среду, 21 октября, опасных явлений не ожидается, но местами пройдет снег, в отдельных районах будет очень скользко.