Сотня врачей, работающих с ковидными пациентами, сможет поставить прививку: вторая партия вакцина от коронавируса поступила в Югру

Вторая партия вакцины против COVID-19 поступила в Югру. Она предназначена для медицинских работников. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова во время онлайн-встречи регионального оперштаба, прививки ставят на добровольной основе, но не менее важно, чтобы врачи оставались в строю: «При формировании бригад для работы с ковидными пациентами целесообразно учитывать наличие титр-анител COVID-19 у врачей и всего медицинского персонала».

В этот раз регион получил 200 доз вакцины против коронавирусной инфекции на 100 человек. В сентябре 2020 сургутские врачи первыми привились от «короны». Тогда партия «Гам-КОВИД-Вак», разработанная исследовательским центром имени Гамалеи, была рассчитана на 42 человека. Ревакцинация положена через 3 недели. Как утверждают создатели препарата, после прививки формируется иммунитет к вирусу на срок до двух лет.

Ранее директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказывал, что на массовую вакцинацию жителей региона от коронавируса можно будет выйти позже, когда препараты пройдут все необходимые проверки, а производители масштабируют изготовление вакцин на должном уровне.